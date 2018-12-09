От протестов к диалогу

Исторический рекорд по задержаниям — более полутора тысяч человек в одном только Париже.

В крупнейших городах Франции около 30 тысяч человек приняли участие в протестах «жёлтых жилетов». Самая масштабная акция, собравшая более 8 тысяч, состоялась в столице.

Глава МВД отметил чёткие действия полиции, благодаря которым удалось избежать повторения беспорядков недельной давности.

Кристоф Кастанер, глава МВД Франции:

«Эскалация насилия остановлена. Протесты были сравнительно сдержанными — но всё равно абсолютно неприемлемыми».

Сам факт выступления, тем не менее, свидетельствует о сильнейшем недовольстве политикой французских властей. Премьер-министр Франции повторил свой призыв к началу общенационального диалога:

«Теперь нам нужно восстановить национальное единство с помощью диалога, работы, совместного обсуждения. Президент обратится с речью, и его задачей будет предложит меры, которые оформят этот диалог, и которые, как я надеюсь, позволят всем французам вместе выдержать испытания, как сегодняшние, так и те, которые ещё возникнут», — сообщил Эдуар Филипп.

По данным МВД Франции, число пострадавших в субботу составило 135 человек — среди них и манифестанты, и журналисты, и сотрудники полиции.