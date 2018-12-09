Неладно что-то в бельгийском королевстве. Страна переживает политический кризис, в результате чего из правительства вышла ведущая фламандская партия - "Новый Фламандский альянс". Причиной послужили разногласия по проблеме миграции.
Миграционный пакт ООН расколол правительство Бельгии
Миграционный пакт ООН расколол правительство Бельгии
Накануне "НФА" пригрозила премьеру выходом из коалиции, если тот поедет в Марракеш подписывать миграционный пакт ООН. Глава правительства своего намерения не изменил, поблагодарив министров из фламандской партии за работу.
"Завтра я лечу в Марракеш как глава коалиции оранжево-голубых. Я должен взять на себя ответственность как премьер-министр и быть гарантом преемственности, ответственности и стабильности", - заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
Из правительства уходят три ключевых члена - глава МВД Ян Ямбон, министр обороны Зандер Лунс и министр финансов Йохан Ван Овертвельдт, а также два госсекретаря - по миграции и социальной политике.
Глава федерального правительства Бельгии в сентябре с трибуны ООН дал обещание, что Бельгия подпишет миграционный пакт, от которого отказались уже несколько европейских стран.
Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции 10 декабря в Марракеше (Марокко). США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году. Позже их примеру последовал ряд европейских стран, среди них Австрия, Польша, Чехия, Швейцария, Болгария, Венгрия, а также Израиль и Австралия.