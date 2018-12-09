Изменения климата: перейти от слов к делу

Более тысячи человек прошли в субботу по улицам Катовице с призывом к участникам конференции ООН по вопросам изменения климата (COP24) перейти от слов к делу. В самом сердце угледобывающего бассейна в Верхней Силезии, манифестанты несли транспаранты "Запасной планеты не существует" и "Чистый уголь - это грязная ложь".

"Мы здесь протестуем, а там на конференции дела идут обычным порядком, - говорит Лин Делон, активист из США. - Вот уже 24-й раз, как собираются участники рамочной конвенции ООН по климату, но до сих пор политические силы и правительства не могут остановить климатические изменения, хотя те все более ощутимы: усиливаются лесные пожары, наводнения смывают с лица земли целые общины, коренные жители покидают насиженные места...."

Среди государств Евросоюза в поддержку борьбы с изменениями климата активнее других выступила Франция. Несмотря на намеченные на субботу акции протеста "желтых жилетов", 120 манифестаций прошли по всей стране. В Париже за экологически чистую экономику промаршировали 17 тысяч человек, по данным полиции, 25 тысяч, согласно организаторам.

"Я здесь потому, что выступаю за климатическую справедливость, - говорит активистка-эколог Матильда Андриё, - необходимо принять срочные меры, а руководство наших стран считает по-другому. Наша борьба вынужденная, и здорово, что с нами маршируют "желтые жилеты"! Я считаю, это правильно: у нас одна цель - бороться за лучшее будущее".

Начавшаяся на площади Нации, демонстрация завершилась на площади Республики, не обошлось и без слезоточивого газа.