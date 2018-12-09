Армения выбирает "Мой шаг"

Блок "Мой шаг" Никола Пашиняна лидриует на внеочередных парламентских выборах в Армении. Таковы первые предварительные данные, опубликованные ЦИК. Ранее и.о. премьер-министра пообещал согражданам, что "итоги голосования будут зависеть исключительно от их волеизъявления". На избирательный участок в ереванском детскому саду Пашинян пришёл с женой и дочерьми.

В выборах прияли участие 9 партий и 2 блока. За голосованием следили 17 тысяч наблюдателей, в том числе и от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ):

"Атмосфера вокруг этих выборов уникальная, и мы это осознаём. Но мы должны быть беспристрастными, абсолютно независимыми и не поддаваться никаким политическим симпатиям", - сказала руководитель наблюдательной миссии ОБСЕ Урсула Гачек.

По новой конституции Армения - парламентская республика, и граждане страны хотят верить в то, что Национальное собрание, избранное после "бархатной" революции, оправдает их надежды:

"Я ожидаю, что в новый парламент войдут в первую очередь люди-патриоты, которые любят Армению. армянский народ и соблюдают закон".

"Я ожидаю, что грядут изменения. Изменения, которые могут действительно привести к развитию страны".

Возглавивший республиканцев экс-министр обороны Армении Виген Саргсян также пришёл на избирательный участок с семьёй. Опустив бюллетень в урну, он выразил надежду на то, что после выборов армянское общество консолидируется. Но бывшая правящая партия рискует не попасть в парламент: у неё пока меньше необходимых для этого 5% голосов. Республиканцы заявили о нарушениях в ходе голосования. На втором месте пока идёт "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, на третьем - партия "Дашнакцутюн".