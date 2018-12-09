Тибиринские монахи канонизированы

Католическая церковь канонизировала 19 священнослужителей, ставших жертвами гражданской войны в Алжире в середине 90-х. Среди причисленных к лику святых — епископ Орана Пьер Клавери, а также семеро монахов-траппистов. Весной 1996 года их похитили из монастыря в Тибирине и позже обезглавили. Ответственность взяла на себя одна из исламистских группировок, однако доказательств так и не найдено, и существует множество версий гибели монахов.

«Мы не забудем алжирцев, отдавших свои жизни ради того, чтобы доказать, что они против насилия. Они настоящие мученики».

Уария, преподавательница ислама:

«Для нас все они мученики. Погибли 250 тысяч алжирцев. Все они — такие же мученики. Разница лишь в религии — кто-то христианин, кто-то мусульманин, но их жертва та же».

Эта служба стала первой в истории церемонией канонизации, проведённой в мусульманской стране. Папа римский Франциск поблагодарил власти Алжира, которые разрешили провести католическую службу, и выразил надежду, что церемония «способствует излечению ран, нанесённых алжирцам гражданской войной».