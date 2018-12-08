Массовые протесты и массовые аресты

До 700 участников акций протеста в Париже были задержаны за первую половину дня субботы, сообщил на брифинге в 14 часов по местному времени представитель МВД Франции. Более 560 из них помещены под стражу.По всей Франции задержали к вечеру субботы 950 человек.

Задержания в столице начались в 7 утра. Главным образом, как сообщают французские СМИ, брали тех, кто призывал в соцсетях к насилию, и у кого были найдены предметы, которые могут служить оружием и применяться против сил правопорядка.

Центром манифестации против экономической политики президента Макрона уже в 4-й раз стали Елисейские поля. С 10 утра по местному времени обстановка здесь начала накаляться: полиция несколько раз применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Во второй половине дня в центре Парижа образовались несколько очагов столкновений: так, радикально настроенные демонстранты попытались ворваться в торговый центр Drugstore Publicis, сорвав деревянные щиты, которые закрывали его витрины. Они также попытались поджечь магазин, но были оттеснены полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ.

В ходе столкновений молодая женщина получила ранение в голову и была госпитализирована. По данным на этот час, 30 человек, в том числе трое сотрудников полиции и жандармерии, пострадали в ходе манифестаций.

Еще одним очагом напряженности стали Большие бульвары, где подожгли автомобиль, и пожарным пришлось вмешаться. В восточной части города префектура привлекла конных полицейских для разгона демонстрантов.

Всего в субботних антиправительственных выступлениях в столице приняли участие 8 тысяч человек, в стране из число достигло 31 тысячи.