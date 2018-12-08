Трамп: «30 миллионов — и никаких доказательств»

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера так и не смогло доказать вмешательство России в президентскую кампанию в США. Об этом в «твиттере» заявил президент Дональд Трамп. По его словам, процесс занял два года, произвёл миллионы страниц документов и стоил 30 миллионов долларов, но так и не привёл к результатам.

Однако у американской прокуратуры иное мнение. Ранее были опубликованы новые судебные документы. В них, в частности, отмечается вклад в расследование Майкла Коэна, бывшего адвоката Трампа.

Сам Коэн ранее признал, что давал Конгрессу ложные показания о своих контактах с Россией: речь идёт о проекте, который, по мнению комиссии, мог принести Трампу «сотни миллионов долларов» из российских источников.

Следствие обвиняет и бывшего главу предвыборного штаба Трампа, Пола Манафорта, в даче ложных показаниях о своих контактах с представителями российской администрации и разв едки.

При этом и Дональд Трамп, и российское руководство категорически отрицают обвинения во вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию.