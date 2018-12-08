В Бельгии грядет "социальная зима"

400 участников манифестации солидарности с французскими "желтыми жилетами" задержаны в субботу в Брюсселе. Под лозунгами "Приближается социальная зима" до тысячи человек прошли маршем по центру бельгийской столицы, требуя отставки премьер-министра Бельгии и президента Франции. Начавшаяся мирно акция завершилась столкновениями с полицией.

"Я пришел сюда, как и все остальные, чтобы мирно выразить протест, - возмущается один из манифестантов. - И вот нас задержали ни за что! Это настоящий скандал, ведь это происходит не в Сирии, не в Северной Корее и не на Кубе, а в Брюсселе - столице европейского сообщества!"

Наиболее решительно настроенные участники акции стали забрасывать полицию камнями, петардами и дымовыми шашками, когда силы правопорядка перекрыли подходы к району, где находятся здания Евросоюза. Полиция в ответ применила водометы и слезоточивый газ.

"Наше правительство, как и в соседней Франции, пытается залезть поглубже в карманы простых граждан, богатые становятся богаче, а мы - рядовые бельгийцы - едва сводим концы с концами из-за все новых и новых налогов", - говорит еще один житель Брюсселя.

В ходе столкновений около Европарламента пострадал полицейский, он был немедленно госпитализирован. Бельгийские "желтые жилеты" в субботу также перекрыли автотрассы на границе с Францией.