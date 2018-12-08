"Жёлтые жилеты" подпортили Праздник света в Лионе

"Желтые жилеты" вышли также и на улицы французского Лиона. Участников акции протестов в разы меньше, чем в Париже и проходили они более-менее мирно.

По данным местных СМИ, три человека получили ранения, более 20 человек были задержаны.

Основные столкновения протестующих с полицией проходили на центральной площади города - Белькур. Туда вечером в субботу прибыл мэр Лиона, бывший министр МВД Франции Жерар Колломб.

Центральная линия метро не работала из-за стычек групп манифестантов с полицией.

Ситуация усугублялась присутствием большого числа туристов, которые приехали в Лион на ежегодный "Праздник света".

К 20 часам по местному времени ситуацию взяли под контроль стражи правопорядка.

И зрители снова могут насладиться световыми инсталляциями в центре города.

Шествие "жёлтых жилетов" по всему городу было остановлено на мосту Гильётьер. Перед ним полиция установила кордон и не пропустила демонстрантов на другой берег Роны, к зданию Префектуры. После этого как раз и начались столкновения недовольных протестующих с силами правопорядка. В результате чего два десятка человек были арестованы.