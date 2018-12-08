Абдразаков открыл новый сезон "Ла Скала"

Новый сезон "Ла Скала" на фоне протестов. Небольшая группа активистов собралась перед главным входом в миланский оперный театр, развесив на фасаде антиправительственные транспаранты, так как среди приглашенных на премьеру было немало политиков - к примеру, министр экономики Джованни Триа и президент страны Серджо Маттарелла.

"Без четырех певцов такого уровня "Аттилу" нельзя было бы ставить. Более того Ильдар Абдразаков, который пел эту оперу по всему миру, достоин стать главным ее исполнителем", - говорит дирижёр оперы Риккардо Шайи.

"Эта опера - своего рода комбинация всех видов искусства одновременно. А прославлять всех их, значит прославлять нашу культуру в целом. Значит создавать историю и идентичность. Мы должны осознать ценность оперных театров в Италии, музеев. И посещение такого рода событий - прекрасная тому возможность. Иначе неизвестно, куда мы можем прийти в мире Википедии", - говорит режиссёр-постановщик оперы Давиде Ливерморе.

Патриотическая опера 1846 года по пьесе драматурга Захариаса Вернера "Аттила, король гуннов" рассказывает о борьбе народов, проживающих на побережье Адриатического моря, с захватчиками.

Ранее именно за исполнение партии Аттилы Абдразаков был удостоен звания "Лучший бас мира"