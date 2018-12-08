Новый сезон "Ла Скала" на фоне протестов. Небольшая группа активистов собралась перед главным входом в миланский оперный театр, развесив на фасаде антиправительственные транспаранты, так как среди приглашенных на премьеру было немало политиков - к примеру, министр экономики Джованни Триа и президент страны Серджо Маттарелла.
Абдразаков открыл новый сезон "Ла Скала"
Абдразаков открыл новый сезон "Ла Скала"
На сцене "Ла Скала" давали оперу Верди "Аттила".
"Без четырех певцов такого уровня "Аттилу" нельзя было бы ставить. Более того Ильдар Абдразаков, который пел эту оперу по всему миру, достоин стать главным ее исполнителем", - говорит дирижёр оперы Риккардо Шайи.
"Эта опера - своего рода комбинация всех видов искусства одновременно. А прославлять всех их, значит прославлять нашу культуру в целом. Значит создавать историю и идентичность. Мы должны осознать ценность оперных театров в Италии, музеев. И посещение такого рода событий - прекрасная тому возможность. Иначе неизвестно, куда мы можем прийти в мире Википедии", - говорит режиссёр-постановщик оперы Давиде Ливерморе.
Патриотическая опера 1846 года по пьесе драматурга Захариаса Вернера "Аттила, король гуннов" рассказывает о борьбе народов, проживающих на побережье Адриатического моря, с захватчиками.
Ранее именно за исполнение партии Аттилы Абдразаков был удостоен звания "Лучший бас мира"