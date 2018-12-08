План Мэй: что ждёт Великобританию после голосования в парламенте?

Парламентарии проголосуют как за 599-страничный договор о выходе из ЕС, так и за будущие торговые отношения между Брюсселем и Лондоном. В случае, если план Мэй не будет одобрен, у правительства будет 21 день на то, чтобы подготовить новое предложение и представить его парламенту.

Euronews объясняет, почему это голосование особенно важно и что может ждать британцев после него.

Что может быть после голосования?

Если члены парламента проголосуют "за", Великобритания выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года. Если план будет отклонен, страна может погрузиться в политический хаос, невиданный на протяжении многих десятков лет.

Мы собрали самые вероятные последствия голосования в этом графике:

"Очень возможно, что договор о выходе из ЕС разгромят в пух и прах. Это то, чего ожидает большинство людей", - рассказал глава аналитического центра "Открытая Европа" в Брюсселе Пьетер Клеппе.

Еще недавно Мэй удерживала большинство в Палате общин, где ей его обеспечивают 13 членов парламента, включая "Демократическую юнионистскую партию". Теперь североирландцы отказались поддерживать британского премьер-министра.

Лейбористы, Шотландская национальная партия и либеральные демократы выступили против плана Мэй. Также его раскритиковали около сотни парламентариев.

Эксперты задаются вопросом, до какой степени усилия премьер-министра окажутся тщетными: "Мы не знаем, будет ли сделке недоставать 10, 50 или 100 голосов", - считает Клеппе.

Что если Мэй уйдет в отставку или ее собственная партия от нее избавится?

REUTERS/Clodagh Kilcoyne

После поражения на голосовании, Мэй может уйти в отставку или консерваторы могут выдвинуть на голосование вопрос о недоверии ей, как главе партии.

Для вотума необходимы письменные заявления от 48 членов Консервативной партии комитету членов парламента. Эту вероятность нельзя исключить, если учесть настроения наиболее скептически настроенных к Евросоюзу консерваторов.

Если Мэй уйдет с поста лидера партии, то вместо нее будет назначен исполняющий обязанности глава, например, ее заместитель Дэвид Лидингтон.

Поиск постоянного руководителя может занять больше месяца. В борьбе за место под солнцем скорее всего поборется и эксцентричный Борис Джонсон.

Что если Мэй останется на своей должности?

Если Мэй удержится на своем посту после всех неурядиц, ее вариант "брексита" может быть снова выдвинут на голосование.

Или же она может внести изменения в условия договора, но на это ей снова потребуется получить согласие Брюсселя и Палаты общин.

Британский премьер также может попытаться склонить на свою сторону некоторых про-европейских парламентариев, считает Клеппе.

"Им придется наконец решить, - добавил он, - верят ли они в возможность повторного референдума или уже опустили руки".