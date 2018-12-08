"Жёлтые жилеты": ситуация накаляется

"Ситуация здесь на Елисейских полях довольно напряженная, - рассказывает наш корреспондент Аннлиз Боржес. В последние часы полиция была вынуждена распылить слезоточивый газ против демонстрантов. Облако газа медленно движется в нашу сторону. То, что происходит в центре Парижа на этой неделе не сравнится с тем, что мы наблюдали на прошлых выходных. Тогда полиция пресекала попытки "жёлтых жилетов" выйти на Елисейские поля, теперь же стражи порядка сдерживают их на главной улице Парижа, чтобы те не смогли добраться до других районов города. Демонстранты пытались прорваться к Триумфальной арке, но там стоит кордон, и полиция смогла сдержать разгневанных людей, направляющихся к югу от нее и на Площадь Согласия. Власти крайне строги ко всем, кто стекается к Елисейским полям. Проверяются документы и сумки.