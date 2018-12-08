Обратная сторона «социалистического рая»

Португальцы внимательно наблюдают за протестами «жёлтых жилетов» во Франции. Сочувствия они не скрывают. На европейском уровне Португалию порой приводят в пример другим — например, в области бюджетной дисциплины. Живущий в Португалии француз, например, видит в стране — в отличие от своей собственной — постоянные улучшения:

«Я думаю, что Португалия могла бы стать примером, но французские СМИ об этом не пишут. Мы никогда не обсуждаем крайне левых».

Елена Каваллоне, Euronews

«Португалию часто называли социалистическим раем. Однако годы экономии оставили в обществе глубокий след. Многие чувствуют себя брошенными, оставленными за бортом глобализации. Пропасть между политикой и реальной жизнью не уменьшается».

Граждане Португалии прекрасно знают, что у каждого успеха есть и оборотная сторона. Очень многие из них сочли бы заявления насчёт «рая» издевательством. Социальная справедливость прошла мимо них:

«Кругом нищета. Многим даже есть нечего, они вынуждены просить о помощи. Им приходится даже просить денег на улицах, чтобы прокормить себя и детей».

«Во Франции дела ещё хуже. Они больше зарабатывают, но у них и всё дороже. Я против вандализма, но понимаю, что они борются за улучшение условий жизни».

«Современный европейский социализм — это совсем не то, что „старый“, в средиземноморском стиле, который был ближе к людям. Сегодняшний социализм гораздо „правее“ и радикальнее, для сегодняшнего дня не лучшее решение».

В Лиссабоне в эти дни проходит конгресс Партии европейских социалистов. Они согласны с тем, что то, что называют «социализмом» сегодня, не совсем соответствует чаяниям граждан европейских стран. Левые стремительно теряют электорат — европейцы ищут решения своих проблем у ультраправых и популистов.

Франс Тиммерманс, Партия европейских социалистов

«Какова бы ни была ваша политическая позиция, когда вы смотрите на то, что происходит во Франции, да и в других странах, то понимаете, что наша обязанность — вернуть надежду людям, которые её потеряли. Вот о чём нам говорят „жёлтые жилеты“. Людям нужно вернуть надежду».

Европейские социалисты заявляют, что если они не смогут вернуть свой электорат на грядущих выборах в Европарламент — правопопулистские движения получат реальную возможность влиять на общеевропейские процессы — как они уже могут делать в масштабах отдельных стран.