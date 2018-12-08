Давка на дискотеке: шестеро погибших

Шесть человек погибли и десятки пострадали в давке в местечке Коринальдо на Адриатическом побережье Италии.

В ночь на субботу один из городских клубов организовал концерт рэпера Сфера Эббасты. По предварительным данным, на дискотеке возникла паника после распыления газа из баллончика. Среди погибших пятеро подростков и женщина, сопровождавшая дочь. 14 человек находятся в тяжелом состоянии.

Более того, в субботу стало известно, что на концерт было продано 1400 билетов при вместимости клуба в 870 человек.

Соболезнования близким погибших и пострадавших выразил глава МВД Италии Маттео Сальвини. Он заверил, что виновные будут привлечены к ответственности. Папа Римский Франциск в проповеди на площади Святого Петра после службы по случаю отмечаемого в субботу католиками праздника Торжества непорочного зачатия заявил, что "молится за души" жертв.

Сам рэпер в Instagram написал, что "раздавлен и не находит слов". "Хочу обратить внимание всех но то, как опасно использовать перцовый спрей на дискотеке", - добавил он.

Сведений о пострадавших россиянах не поступало, сообщили в посольстве РФ в Италии.