Для Коэна требуют «существенного срока»

В то же время юрист, по мнению обвинения, заслуживает и некоторого снисхождения за сотрудничество с комиссией спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал предполагаемое вмешательство российских спецслужб в предвыборную кампанию в США. Коэн, как отмечается, сообщил ранее неизвестные факты.

Прокуратура США требует приговорить к «существенному сроку заключения» Майкла Коэна, бывшего адвоката Дональда Трампа. Речь идёт о скандале вокруг порноактрисы, обвинявшей Трампа в домогательствах. Коэн, по данным следствия, выплатил ей отступные.

Ранее сам Майкл Коэн признал, что давал Конгрессу ложные показания о своих контактах с Россией: речь идёт о проекте, который, по мнению комиссии, мог принести Трампу «сотни миллионов долларов» из российских источников.

В то же время следствие обвиняет и бывшего главу предвыборного штаба Трампа, Пола Манафорта, в даче ложных показаниях о своих контактах с представителями российской администрации и разведки.

При этом и Дональд Трамп, и российское руководство отрицают обвинения во вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию. Глава Белого дома заявляет, что спецкомиссия пытается через его помощников подобраться к нему самому — причём не только как к политику, но и как к бизнесмену.