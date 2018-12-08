Луноход на невидимой стороне

Китай нацелился на обратную сторону Луны: с космодрома Сичан запущена ракета с аппаратом «Чанъэ-4». Луноход на его борту должен впервые в истории совершить мягкую посадку на невидимую с Земли сторону спутника. Посадка запланирована на первые числа января.

Поскольку прямую связь с невидимой стороной Луны установить невозможно, ещё в мае был запущен телекоммуникационный спутник, орбита которого позволит постоянно держать в поле зрения и луноход, и Землю.

С другой стороны, тот факт, что земные радиосигналы не достигают обратной стороны Луны, означает отсутствие помех и отличные условия для различных экспериментов и наблюдений.