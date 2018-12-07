Переговоры Путина и Ципраса

В Москве состоялись переговоры президента России Владимира путина и премьер-министр Греции Алексиса Ципраса, которые встретились впервые с мая прошлого года. В Кремле рассчитывают, что эта встреча завершит непростой период отношений двух стран, связанный с дипломатическим кризисом.

Перед началом переговоров Владимир Путин заявил: "В этом году исполнилось 190 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Нас есть о чем поговорить о ситуации в регионе, по некоторым международным вопросам".

Агенство ТАСС сообщает, что Ципрас выразил Путину обеспокоенность в связи с закупкой Турцией российских вооружений.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в начале встречи также сказал: "Исторические отношения, которые сложились между нашими странами, необходимы для создания стабильности и обеспечения мира и сотрудничества в регионе и мире в целом".

Ципрас встретился и с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. А по итогам переговоров он, в частности, заявил, что Евросоюз руководствуется двойными стандартами в вопросе возможного продления "Турецкого потока" в сторону Греции и Италии.