На 16 суток арестовали главу движения «За права человека» Льва Пономарёва — 77-летнего правозащитника и доверенное лицо академика Андрея Сахарова на выборах народных депутатов СССР 1989 г. Сначала Тверской суд отправил его за решётку на 25 суток, затем Мосгорсуд сократил этот срок.
TheCube: Арест за репост для Льва Пономарёва
TheCube: Арест за репост для Льва Пономарёва
Такое наказание Пономарёву назначили за репост записи об акциях в поддержку фигурантов дела «Нового величия» — полицейские, а затем и судьи расценили это как призыв к участию в несанкционированных мероприятиях.
Журналист Марианна Максимовская побывала в спецприёмнике у Пономарёва как член Общественного совета при МВД:
Некоторые критики решения об аресте обвиняют в произошедшем Кремль. «Все эти годы власть признавала его «исторический статус». И вот наконец он получил 25 суток ареста. Это прекрасное событие. На одной стороне вся эта испохабившаяся «машина власти» — а на другой Пономарев», — пишет содиректор центра Российских исследований в Карловом университете Александр Морозов.
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов не верит в версию о кремлевском следе:
«Просто есть некая генеральная линия по таким делам…. Причем эта линия согласована давно. Пример – в Москве всегда сажали в СИЗО по статьям о митингах… Условно говоря у судьи есть вариант дать 25 суток или 30, вот и все судебное решение».
Депутат Сергей Шаргунов, в свою очередь, обратился с просьбой помочь правозащитнику к уполномоченной по правам человека при президенте и к генеральному прокурору:
Главный редактор RT Маргарита Симоньян пишет, что, по её данным, в отличие от некоторых других случаев, в это дело власти вмешиваться не станут. А как вы считаете? Должно ли государство вмешиваться в судебные дела, если решения судов вызывают большой резонанс?