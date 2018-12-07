Москва не хочет освобождать украинских моряков до суда

Москва готова вести переговоры об освобождении украинских моряков лишь после того, как им вынесут приговор. Об этом на полях Совета глав МИД ОБСЕ заявил российский министр Сергей Лавров. Он напомнил, что военнослужащих обвиняют в нарушении границы:

«Что касается сроков, то, как только суд завершится, у нас есть разные возможности в соответствии с российским законодательством, тогда уж можно будет говорить о том, как их судьбу облегчить или договориться о каких-то конкретных шагах».

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин обратился к странам-членам ОБСЕ с призывом незамедлительно принять меры против России: «Необходимо срочно подготовить оперативный и консолидированный международный ответ на этот акт агрессии. Деклараций недостаточно. Должны быть действия».

Ранее в ряде украинских регионов было введено военное положение после вооружённого инцидента в Керченском проливе. Москва настаивает на том, что задержала катера, которые вопреки запретам пограничников вошли в территориальные воды России. В Киеве говорят, что корабли были захвачены, когда шли в соответствии с международным правом в украинские порты.