Отмена концертов: "Крысиные методы борьбы с искусством"

Группа IC3PEAK – одна из тех, кто не понаслышке знает, что такое – срыв концертов. То в полицию поступают звонки о заложенной в клубе бомбе, то на выступление приходят некие люди в штатском и просят фанатов разойтись, то участников группы задерживают прямо на выходе из поезда. Помимо IC3PEAK за последние несколько недель были отменены концерты Егора Крида, Элджея, Хаски и группы "Френдзона".

Такое ощущение, что кто-то вдруг решил, что нужно срочно исправить нашу современную культуру

"Никаких официальных заявлений, открытых писем – ничего не было. Есть только крысиные методы борьбы с искусством и цензура", - говорит участник группы IC3PEAK Николай Костылев.

"Да, такое ощущение, что кто-то вдруг решил, что нужно срочно исправить нашу современную культуру. Вот у нас есть проверенные старые совковые способы – мы будем ими действовать", - добавляет вторая участница IC3PEAK Анастасия Креслина.

О срыве концертов сейчас говорят не только в музыкальных кругах, но и в Госдуме. Днем ранее пообщаться с депутатами пришли рэперы Птаха и Жиган. А в конце ноября в Москве прошел концерт в поддержку рэпера Хаски, которого задержали две недели назад в Краснодаре. Рэпер был приговорен к 12 суткам административного ареста, но в итоге его досрочно освободили.

"Этот режим давит любого человека. Несмотря на то, что Хаски, как предполагалось, довольно лоялен действующей власти. Но как только ты выходишь за красную линию – тебя начинают сажать. Именно это с ним и случилось", - убежден оппозиционный политик Алексей Навальный.

В Краснодаре Хаски устроил импровизированный концерт на крыше чужого автомобиля. До этого рэпер пытался провести концерт в двух разных клубах города, но оба они были сорваны.