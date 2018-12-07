"Желтые жилеты" опасаются провокаций радикалов

При этом многие понимают, насколько велик риск провокаций со стороны радикально настроенных группировок, которые в прошлом надевали "желтые жилеты", хотя не имели ничего общего с движением.

"Речь идет об организованных группах: анархистах и ультраправых, это настоящие батальоны, они действуют подпольно и отличаются большой мобильностью. Я призываю "желтые жилеты" не следовать в их фарватере, не смешиваться с ними, а оставлять их один на один с силами правопорядка", - говорит Патрик Леборнь, лидер "желтых жилетов" в Ренне.

"Желтые жилеты" продолжают настаивать на том, что их движение - аполитическая гражданская инициатива, которая отстаивает права рядовых граждан: "Мы здесь ради нас самих, но особенно - ради наших детей, - говорит участница движения, пожелавшая остаться неназванной. - Если нам сегодня тяжело, то завтра нашим детям будет еще тяжелее, и это неправильно! Не следует забывать, что Францию создали не богатые, а мы - простые люди!"

"Надоело считать каждую копейку в конце месяца, надоело отказываться от отпуска, хотя богатые все могут себе позволить! - говорит ее мать, также примкнувшая к "желтым жилетам", - у Франции много ресурсов, но правительство решило их прикарманить, а мы с этим несогласны!"

"Наблюдатели подчеркивают, что с самого начала кризиса президент Республики хранит молчание, - передает из Ренна наш спецкорр Анелиз Боржес, - в пятницу Елисейский дворец заявил, что Эммануэль Макрон обратится к нации в начале следующей недели. При этом он отказывается встречаться в делегацией "желтых жилетов", предоставляя данное право премьер-министру Эдуару Филиппу".