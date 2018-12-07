В Париже готовятся к штурму вместо Рождества

В пятницу Федерация розничной торговли сообщила, что французские ритейлеры потеряли около одного миллиарда евро с начала протестов "желтых жилетов". Только за минувшую субботу нанесенные городу убытки составили от трех до четырех миллионов евро, заявила мэр Анн Идальго.

"Сегодня мы должны получить стеклопакеты для террасы, которые собирались установить к выходным, - говорит распорядитель одного из бистро на Елисейских полях, - но так как нам пришло постановление префекта, обязывающее разобрать террасу и даже больше - закрыть заведение, мы, естественно, ничего делать не будем".

Нет выбора и у владельца кинотеатра Mac Mahon: "Какой смысл оставаться открытыми в эти выходные? Клиенты не придут, они боятся. Я показываю в основном ретро-фильмы, моя публика - люди преклонного возраста. Очевидно, что они не выйдут из дома, да и я не собираюсь подвергать их риску..."

Французские власти пообещали вывести на улицы 89 тысяч полицейских и жандармов. Только в Париже порядок будут обеспечивать восемь тысяч человек. Глава МВД Кристоф Кастанер призвал сограждан не поддаваться на провокации и не участвовать в акциях протеста.

"Некоторые пользователи выражали в соцсетях пожелание "разнести в пух и прах памятники культуры и архитектуры" и "прикончить республику", - заявил он на брифинге в Париже в пятницу, - речь шла о манифестации 8 декабря. В Facebook также можно прочитать "хороший полицейский - мертвый полицейский".

Чтобы не подливать масла в огонь, два ведущих профсоюза FO и CGT отменили назначенную на субботу манифестацию автоперевозчиков.

"По сравнению с прошлой неделей полиция решила сменить тактику: ей дан приказ вступать в непосредственный контакт с правонарушителями, - передает с места событий наш спецкорр Стефан Фрисбо, - на улицы Парижа также выведут 12 бронетранспортеров, впервые с момента окончания Второй мировой войны. Одним словом, французская столица напоминает крепость, а не "город света"".