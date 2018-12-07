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Великобритания

Умер Пит Шелли

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Умер Пит Шелли

Умер Пит Шелли
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Знаменитый британский музыкант, один из основателей группы Buzzcocks Пит Шелли скончался этой ночью, об этом сообщили его импресарио.

Турне его группы Buzzcocks, которую он основал вместе с приятелем Говардом Девото, должно было начаться на следующей неделе концертом в Нидерландах.

Творческое наследие и самого Пита Шелли, и Buzzcocks, как считается, оказало мощное влияние на развитие поп- и рок-музыки.

Без композиций Шелли, как полагают многие, вряд ли бы состоялись такие монстры рока, как Nirvana и Elastica.

Питу Шелли было 63 года.


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