Европейские социалисты готовятся к выборам

В рамках съезда организован учебный центр, в котором активисты пройдут специальные тренинги по борьбе с дезинформацией. Заместитель генерального секретаря партии Марейе Лаффебер говорит, что пришло время действовать более решительно: "Конечно, очень важно обсуждать контент, но нам также нужно говорить о фактах — о том, что является предположениями и что является правдой. Я думаю, что очень важно противостоять дезинформации. И это стало для нас уроком после "брексита".

Партия ищет новые пути, чтобы вернуть электорат. О том, что для этого нужен новый подход, говорит Вирджиния Рамос Риос, организатор избирательной кампании Александрии Окасио-Кортес, которая стала самой молодой конргессвуман в истории США: "Одна из проблем заключается в том, что я постоянно слышу разговоры о партиях, но не о людях. Им нужно понять, что самое важное — это люди, важно то, что происходит в жизни людей, нужно работать над поиском решений вместе с народом. Думаю, что мы увидим изменения в этом направлении".

Из Лиссабона передает корреспондент Euronews Елена Каваллоне: "По данным соцопросов, на предстоящих выборах в Европарламент социалисты понесут значительные потери. Главной задачей для них станет попытка вернуть доверие своего традиционного электората, который почувствовал себя брошенным. Не случайно местом проведения конгресса выбрана Португалия, где правительство социалистов сохраняет большую поддержку, что является исключением в общеевропейском тренде. Рецепт политического успеха в Португалии может послужить вдохновением для европейских социалистов".