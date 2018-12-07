Убитые сплетнями: как на Северном Кавказе убивают за "честь семьи"

Авторы исследования замечают, что реальное число убийств значительно больше, чем представлено в документе, поскольку официальная статистика почти не ведется и часто эти преступления остаются "закрытым семейным делом": "Одним из основных препятствий для эффективного расследования и ведения в суде дел по убийствам женщин является ограниченный доступ к правосудию потерпевших из-за неравного отношения и предубеждений на правовом, институциональном, структурном, социальном и культурном уровнях".

За десять лет в трех республиках Северного Кавказа по мотивам "чести" были убиты 39 человек – 36 женщин и трое мужчин. Из них 22 – в Дагестане, девять – в Чечне и два – в Ингушетии. Такие данные были представлены в докладе "Убитые сплетнями. Убийства женщин по мотивам "чести" на Северном Кавказе", подготовленном сотрудниками проекта "Правовая инициатива".

Почему Дагестан возглавил этот своеобразный рейтинг? Действительно ли именно там совершается больше всего убийств по мотивам "чести"? По словам авторов доклада, все дело в том, что в Дагестане подобные преступления вызывают большее осуждение в обществе, а потому информация о них чаще доходит до правоохранителей и журналистов, чем в Чечне и Ингушетии.

За что убивают и как?

В докладе также подчеркивается, что эти преступления как правило связаны не с традициями и не с нормами шариата. Чаще причиной становится "самоуправное и своевольное поддержание личных и родовых амбиций, подкрепляемых и подстрекаемых давлением общественного мнения, сплетнями, слухами и клеветой". При этом для совершения убийства достаточно голословного утверждения: "Истинность подозрения не имеет значения: честь мужчины затронута уже тем, что может подумать общественность"

"Она убита за сплетни. Поводом к убийству стало получение смс. Очень хорошая девочка. Просто смс в телефоне. Это дяди у нее такие", - рассказывает одна жительница Дагестана. Ее слова были опубликованы в докладе "Правовой инициативы". Еще одна девушка была убита за то, что носила одежду с коротким рукавом и красила ногти. Замечания ей делал двоюродный брат. "Убийство чести – это справедливость и порядок. Закон нашего общества. Без убийств чести не будет и порядка. Женщина – мать. Ее честь – главное для рода. Ни богатство, ни статус, а честь важнее", - заявил один ингушский имам.

По данным, которые удалось собрать авторам исследования, убийства по мотивам "чести" совершали исключительно мужчины: отец (10 случаев), брат (9 случаев), родственники (4 случая), муж (3 случая), отчим (1 случай). В основном девушек и женщин душат или убивают с помощью колюще-режущих предметов. Среди других способов убийства – использование огнестрельного оружия, утопление и отравление.

Что говорят власти республик?

По словам министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, доклад "Правовой инициативы" - это попытка показать регион "каким-то таким пещерным обществом, где совершаются казни, расправы и нарушаются права человека".

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил агентству "Интерфакс", что "выводы так называемого доклада <…> притянуты за уши". Чиновник убежден, что в их в республике "нет ничего подобного", поскольку там нет "безнравственных женщин".

С комментарием выступил также помощник-советник главы Ингушетии Артем Перехрист: "В Ингушетии не происходят такие преступления. Это не актуально для региона. Здесь живут люди, которые чтут традиции предков, соблюдают законы Российской Федерации, так как регион является частью светского государства, где считают неприемлемым нарушение прав человека". По словам Перехриста, авторы доклада решили поднять эту тему, потому что "захотели популярности".