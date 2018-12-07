Мосгорсуд сократил срок ареста Льва Пономарёва до 16 суток

Мосгорсуд сократил срок ареста главы движения «За права человека» Льва Пономарёва с 25 до 16 суток. В среду Тверской районный суд отправил 77-летнего правозащитника за решётку по административной статье о нарушении правил проведения митингов. Полиция и суд посчитали, что Пономарёв призывал к участию в несанкционированном мероприятии в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Основанием для разбирательства стал репост на странице Пономарёва в социальных сетях материала о кампании против уголовного преследования обвиняемых в экстремизме подростков.

На слушания в Мосгорсуд пришли десятки людей, в том числе известные правозащитники, политики и дипломаты. В относительно небольшой зал заседаний допустили лишь малую часть зрителей.

Ещё в ходе слушаний в Тверском суде адвокаты Пономарёва настаивали, что сам он не писал текст, за который его арестовывали. Правозащитник подчеркивал, что считает важным выступать в поддержку граждан, которые страдают от репрессий. Сам арест сторонники Пономарёва расценивают как попытку сорвать «Марш против насилия» 16 декабря — правозащитник выступает в качестве организатора этой акции.

Скандал вокруг дела «Нового величия» разразился весной, когда стало известно об аресте подозреваемых. В их числе оказалась Анна Павликова, которая на момент ареста была несовершеннолетней. Для участников кампании в защиту фигурантов дела она стала символом пострадавших от действий ФСБ.

По версии следствия, группа молодых людей создала организацию «Новое величие», задачей которой было свержение президент Владимира Путина. Защита настаивает на том, что дело было сфабриковано на основании показаний оперативников, которые сами создали экстремистскую организацию и вовлекли в неё оппозиционно настроенных студентов. На фоне протестной кампании суд смягчил меру пресечения для двух фигуранток дела: Анны Павликовой и Марии Дубовик. Они находятся под домашним арестом.