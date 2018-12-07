Преодоление барьеров и налаживание мостов между людьми - знание языков в современном мире является одним из наиболее востребованных навыков.

На сегодняшний день на русском языке говорят около 300 млн. человек на планете. Он является своего рода lingua franca для стран СНГ, но не только! Бизнес, научное сотрудничество, просто общение между людьми: какие возможности открывает русский язык для иностранцев? Ответить на этот вопрос мы постарались в программе "Мир знаний" #LearningWorld @euronews_LW.

Русский как иностранный

Ежегодно на филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета поступают около 1500 иностранных студентов, чтобы изучать русский. Кто-то из любви к литературе и культуре страны. Для других же это возможность обогатить профессиональные навыки и повысить свою ценность на рынке труда.

Тед Фриштед приехал из Швеции в рамках программы по обмену студентами. Он мечтает стать геймдизайнером и разрабатывать компьютерные игры. При этом Тед уверен, что русский на этом поприще ему может быть весьма полезен.

"Я думаю, что Россия и местный рынок с точки зрения моей будущей профессии предоставляет немало возможностей. Поэтому я считаю, что знание русского языка, даже базовое – ценный навык и будет не лишним для моей дальнейшей карьеры”, - говорит Тед, одновременно отмечая, что русский – не английский и для овладения языком потребуется провести порядочно времени за учебниками.

Такого же мнения придерживается Трентон, студент из США. "Да, русский – сложный язык. Особенно для нас англофонов. Но именно это меня и сподвигло приехать в Россию. Я подумал, что это прекрасная возможность для меня быть более заметным на рынке труда”, - говорит американский студент.

Трентон намерен провести в Петербурге год. После вернется обратно в США – в Университет Юты, где продолжит изучать международные отношения. Однако, как быть тем, кто по той или иной не имеет возможности изучать язык в России?

Дистанционное обучение может быть эффективным

Более полувека специалисты Института Пушкина разрабатывают уникальные методики преподавания русского иностранцам. Этот опыт лег в основу глобальной онлайн платформы PushkinOnline. Она позволяет изучать язык с нуля или совершенствовать свои познания в русском дистанционно.

"Наши исследования показывают, что на сегодняшний день потребность в кадрах с русским языком в мире для всех сфер в совокупности составляет порядка 125 млн человек. Это огромный рынок труда, - говорит ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая. - При этом многие иностранцы просто не имеют возможности приехать изучать язык в Россию. Именно для них мы создали уникальную платформу PushkinOnline. По сути, это электронная школа доступная абсолютно для всех".

На сайте Института есть специальный раздел для преподавателей русского языка за границей. Это позволяет им быть в курсе новых методик и иметь доступ к современным учебным материалам абсолютно бесплатно!

Русский язык востребован за границей?

Русскоязычные сообщества представлены на всех континентах. Наиболее многочисленные проживают в Европе. Так, например, в Германии доля русскоязычного населения, по некоторым оценкам, насчитывает от 2 до 4 млн человек, включая не только выходцев из России, но также стран СНГ.

Поэтому наравне с английским, испанским или французским – русский язык входит в пятерку наиболее популярных языков для изучения в школах и университетах в ФРГ.

В конце ноября в Берлине прошла Неделя русского языка - ежегодная конференция русистов со всей Европы.

"В целом в Германии созданы хорошие условия для преподавания и изучения русского языка. В ряде земель, как, например, здесь в Берлине, он официально входит в список предлагаемых к изучению в качестве второго иностранного в школах, - отмечает Бригитт Дресслер, профессор Института прикладной техники и экономики Берлина. - Я преподаю в университете и мы всегда пытаемся показать нашим студентам, что владение русским языком улучшает перспективы их трудоустройства".