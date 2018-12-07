Джереми Корбин: план Мэй нужно отвергнуть

До исторического голосования по проекту соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза остается четыре дня. Тереза Мэй называет его условия оптимальными, но критики как справа, так и слева называют их неприемлемыми.

"Процесс идёт, во вторник состоится голосование. Я рассчитываю на то, что предложение правительства будет отклонено. Но в этом случае у нас появится проблема. У нас будет правительство только формально, без реальной власти, потому что оно потеряет большинство в Палате общин. Надо будет срочно, буквально на протяжении нескольких дней провести новые переговоры с ЕС, а затем представить новое соглашение парламенту. Или правительство должно будет признать, что оно не может исполнять свои обязанности, и тогда надо будет либо выбрать новое правительство, либо объявлять досрочные выборы".

Больше всего возражений вызывает пункт о сохранении существующего таможенного режима в Северной Ирландии, который, согласно условиям соглашения, можно будет отменить только с согласия ЕС.

Euronews: Можете ли вы гарантировать, что особого режима для Северной Ирландии не будет в вашем варианте соглашения?

Джереми Корбин: По крайней мере, не будет такого режима, который мы сами не сможем отменить.

– Но тогда это будет совсем другой режим...

– Вот именно. __Нам необходимо достичь соглашения о таможенном союзе с ЕС на таких условиях, которые бы давали нам право голоса, а также гарантировали бы приемлемый уровень торговли.

Отрицательное отношение к проекту соглашения северо-ирландской Демократической юнионистской партии, входящей в правящую коалицию, ставит под сомнение то, что оно будет одобрено большинством депутатов 11 декабря.