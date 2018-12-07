Как вызревают "гроздья гнева"?

Движение "желтых жилетов" во Франции очень разнородно - это подчёркивают в МВД, об этом говорят и сами активисты. Съемочная группа "Евроньюс" отправилась в пригород Лиона, чтобы встретиться с "рядовыми" демонстрантами и узнать у них, чего они добиваются.

Эвелин Басс 54 года, многие годы она работала консьержкой. Она перенесла тяжелую операцию на позвоночник, затем у неё обнаружили рак груди, работать Басс больше не могла: ей присвоили 2-ю группу инвалидности.

"Через несколько месяцев я буду получать 700 евро, - говорит она, - то есть после оплаты счетов и квартиры мне не будет хватать ни на еду, ни на одежду, вообще ни на что!"

Сегодня ее доходы падают с каждым месяцем, и Эвелин приходится все чаще залезать в отложенные на "черный день" сбережения, пока однажды те не закончатся вовсе.

К "желтым жилетам" она присоединилась две недели назад, в конце ноября. Эвелин надеется, что движению удастся добиться повышения минимальной пенсии по инвалидности и в целом прожиточного минимума. Несмотря на состояние здоровья, она полна решимости выходить на улицы до тех пор, пока правительство не пойдет навстречу таким, как она.

Ещё один участник протестов - 36-летний Сандро Пюи. Он рассказывает, что едва выживает на пособие для малоимущих:

"550 евро в месяц - как с этим жить? Плата за телефон, страховка на машину, немного бензина, чтобы можно было передвигаться, жильё, надо ведь платить аренду, страховки, и всё, больше ничего не остаётся вообще. Я присоединился к "желтым жилетам", чтобы всё поменять, чтобы всё исправить".

Пюи говорит, что потерял работу после длительного конфликта с начальством, потом долго судился. После развода его сын остался с матерью:

"У меня ребёнок, я не справляюсь, я не способен оплатить то, что ему необходимо, я не могу дарить ему подарки на день рождения, на Рождество".

Пюи убеждён, что все средства сосредоточили у себя богачи, и требует от властей лучше распределять деньги. В противном случае он готов продолжать протесты столько, сколько это будет необходимо, даже несмотря на праздники.