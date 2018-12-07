Эти сцены задержания старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет в департаменте Ивлин в городе Мант-Ля-Жоли были сняты и размещены в социальных сетях.
Полиция поставила старшеклассников на колени
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Полиция поставила старшеклассников на колени
@ Copyright :REUTERS/Pascal Rossignol
Заломленные за спину руки, стояние на коленях - так полиция пытается призвать к порядку протестующих. Во Франции накануне были задержаны свыше 700 лицеистов. Силы правопорядка говорят, что задержания последовали после массовых столкновений с полицией и попыток поджогов.
По сообщениям профсоюзов преподавателей, учебный процесс был частично нарушен в 280 лицеях Франции, а 45 из них были полностью блокированы молодежью.
Общественные организации призывают власти прислушаться к требованиям лицеистов и отменить реформу образования, которая, по словам протестующих, еще больше усугубит социальное неравенство молодежи.