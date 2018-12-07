Полиция поставила старшеклассников на колени

Эти сцены задержания старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет в департаменте Ивлин в городе Мант-Ля-Жоли были сняты и размещены в социальных сетях.

Заломленные за спину руки, стояние на коленях - так полиция пытается призвать к порядку протестующих. Во Франции накануне были задержаны свыше 700 лицеистов. Силы правопорядка говорят, что задержания последовали после массовых столкновений с полицией и попыток поджогов.

По сообщениям профсоюзов преподавателей, учебный процесс был частично нарушен в 280 лицеях Франции, а 45 из них были полностью блокированы молодежью.

Учащиеся лицея "Блез Паскаль" в Клермон-Ферране протестуют против грядущей реформы высшего образования Фото Рейтер

Учащиеся одного из самых известных парижских лицеев "Генрих IV" блокируют главный вход в учебное заведение в знак протеста против социальной политики властей Франции Фото Рейтер

Общественные организации призывают власти прислушаться к требованиям лицеистов и отменить реформу образования, которая, по словам протестующих, еще больше усугубит социальное неравенство молодежи.

Надпись на самодельном плакате гласит: "Макрон презирает Республику" Фото Рейтер