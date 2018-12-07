Праздник света на фоне беспорядков

Французский Лион в начале декабря по традиции снова стал одним из центров всемирного притяжения благодаря полюбившимся многим уличным световым представлениям.

Чинция Рицци, Еuronews: "На четыре дня Лион зажигает огни по случаю ежегодного фестиваля "Féte des Lumières" - "Праздник света". Ожидается, что сюда приедут около 3 миллионов зрителей со всего мира. В этом году фестиваль проходит в несколько необычном контексте, отмеченном мобилизацией "желтых жилетов" и "климатическим маршем".

Фестиваль включает более 40 инсталляций и световых шоу, благодаря которым по всему городу распространяется волшебная, неповторимая атмосфера. Ежегодно, начиная с 1999 года, праздник длится четыре дня. А главная дата - 8 декабря, когда жители Лиона зажигают в окнах своих домов свечи в знак благодарности Деве Марии, которая, по преданию, защитила лионцев от эпидемии чумы в 1643 году.

"Это здорово, всегда есть что-то новое. Вот уже десять лет мы сюда приходим, и всегда можно увидеть что-то невероятное", - говорит этот мужчина.

"Здесь очень красиво, особенно возле Отель де вилль", - говорит эта туристка из Калифорнии.

"Повсюду много света, и это очень красиво, потрясающе", - восхищается эта девушка.

"Мы из Японии. Очень хотели увидеть этот фестиваль, поэтому приехали сюда издалека", - говорит эта туристка.

Еuronews: "Вам нравится?"

"Да, нравится".

На этот раз в городе много полицейских. Это связано с последними событиями во Франции - манифестациями "Желтых жилетов". Мэра Лиона даже призывали отменить "Праздник света" в этом году.

"Это действительно здорово, Старый Лион, потрясающий собор. Именно он понравился нам пока больше всего", - говорит жительница Лиона.

Еuronews: "Что вы думаете о высказываниях по поводу отмены праздника, из-за происходящего в эти дни?"

Женщина: "О нет, они ни в коем случае не должны этого делать. Мы хотим счастья, радости, а не плохих новостей. И сегодня все волшебно, и это очень хорошо".

"Праздник света" в Лионе, получивший в последние годы широкую известность, продлится до воскресенья.