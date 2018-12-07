24 тысячи гребков в день

Фёдор Конюхов отметит 67-летие в открытом море. Знаменитый путешественник отправился в новую кругосветку. На этот раз он намерен пройти весь Южный океан — вокруг Антарктиды — на вёслах. Такого до него никто ещё не делал.

Маршрут начинается и заканчивается в Новой Зеландии: 27 тысяч километров в «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» — широтах с самыми сильными ветрами на Земле, в которых нелегко и современному океанскому кораблю. Конюхову придётся делать по 24 тысячи гребков ежедневно.

На его лодке — три независимых источника энергии и самый современный набор оборудования для навигации и связи.

Путешествие разбито на три этапа. Первый — тихоокеанский — самый протяжённый.

В 1991 году Конюхов уже проходил этот маршрут, но под парусом: за 102 дня без заходов в порт.