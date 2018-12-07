COP24: "каждый пойдёт свои путём"

Первая неделя работы двадцать четвёртой сессии конференции ООН об изменении климата совпала с публикацией экспертной организацией Global Carbon Project данных о том, что объём выбросов углекислого газа вырос за год на 3%.

По словам председателя конференции Михала Куртыки, цель конференции - выработать механизм международного контроля над тем, как выполняются на национальном уровне обязательства по сокращению объёма выбросов:

"Мы обсуждаем не то, нужно ли контролировать, а как это делать. А это гораздо сложнее. Что значит "национальный вклад"? Как отдельные страны участвуют в общих усилиях человечества? И, наконец, как мы сможем узнать, выполняют ли они обязательства?"

Но проблема не только в правительствах. Протесты против повышения цен на топливо показали, что люди не хотят платить из своего кармана за борьбу против изменения климата.

Михал Куртыка признает, что подходить к этому вопросу нужно осторожно: "Каждая страна должна найти свой собственный подход к достижению общей цели. Мы все демонстрируем солидарность, но идём к цели своим путём. Здесь в Польше мы твёрдо убеждены, что по пути к поставленной цели мы не должны потерять ни одного участника Парижского соглашения".

Чтобы выполнить взятые в Париже обязательства, участники конференции в Катовице решили, что правила контроля над выбросами должны быть согласованы до конца года. Но из-за непрекращающихся споров между странами-участницами эта задача может оказаться невыполнимой.