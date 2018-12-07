Новым председателем ХДС избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр победила во втором туре выборов лидера партии. За неё проголосовали почти 51,75 % делегатов партийного съезда. Ее соперник Фридрих Мерц получил более 48,25 % голосов.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр родилась в 1962 году в в федеральной земле Саар на юго-западе Германии. Здесь же она начала свою политическую карьеру. С 2011 по 2018 год она возглавляла правительство Саара. Она считается близким соратником федерального канцлера и предыдущего лидера партии Ангелы Меркель. В 2018 г. по инициативе Меркель Крамп-Карренбауэр стала генеральным секретарем ХДС, а теперь заменит её на посту крупнейшей партии Германии.

_"Тот подъем и позитивные эмоции, которые мы испытывали во время этого выборного процесса, нужно сохранить, потому что наша задача состоит в том, чтобы объединить все внутрипартийные течения, всех членов, всех ответственных людей. Таким образом все вместе мы останемся главной партией среднего класса Германии", _–заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, обращаясь к делегатам съезда после оглашения результатов голосования.

Меркель занимала пост председателя ХДС на протяжении последних 18 лет. В конце октября она объявила о решении больше не выдвигать свою кандидатуру на высший партийный пост.