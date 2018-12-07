Конец эпохи Меркель: члены ХДС сегодня избирают нового лидера партии

Это бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц, нынешний генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Йенс Шпан.

Меркель и Крамп-Карренбауэр всегда сохраняли хорошие рабочие и личные отношения Фото Рейтер

Ангела Меркель указывает путь в будущее своим партийным соратникам (Гамбург, съезд ХДС) Фото Рейтер

По мнению этой кандидатки на лидера ХДС, "нужно освободиться от балласта, который замедляет наше движение вперед. Балласт - это слишком обильная бюрократия, дефицит хорошо обученных работников и чересчур высокие издержки производства. Эти проблемы требуют незамедлительного решения".

Соперники-соратники - Мерц, Крамп-Карренбаyэр и Шпан Фото Рейтер

Главный соперник Крамп-Карренбауэр - Фридрих Мерц. Он не вполне разделяет взгляды Меркель на миграцию, он также считает, что Берлину следует пересмотреть политическую значимость проекта "Северный поток-2".

Выступая перед делегатами съезда, Фридрих Мерц заявил следующее: "Мы должны точно сформулировать наши политические цели в среднесрочной и долгосрочной перспективах, для этого нужно правильно оценить наше сегодняшнее состояние".

Йенс Шпан, нынешний министр здравоохранения, считается самым резким внутрипартийным критиком шагов нынешнего канцлера как во внутренней, так и во внешней политике, в частности, за ужесточение политики в отношении России.

Молодой космополит-традиционалист Йенс Шпан Фото Рейтер

Как говорит сам Йенс Шпан, "Я открытый миру космополит, но для меня очень важны ценности нашей страны, как и семейные традиции - я намерен придерживаться политики открытости мира, но также я хотел бы оберегать то, что нас связывает с нашей страной. Вот почему я баллотируюсь на пост лидера ХДС".

Чтобы стать новым лидером ХДС, победивший кандидат должен набрать абсолютное число голосов участников партийного съезда.