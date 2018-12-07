Шотландцы устали ждать "брексита"

Euronews продолжает путешествие по Великобритании. Остановка - город Карлайл близ границы с Шотландией. Два года назад на референдуме по "брекситу" многие избиратели проголосовали за выход из ЕС, назвав главной причиной нежелание видеть растущий приток в регион мигрантов.

Тем не менее приезжих здесь немало. Как подготовка к "брекситу" сегодня влияет на мигрантские общины? Наша собеседница - хозяйка польского магазина, живет в Великобритании 14 лет.

Паулина, хозяйка польского магазина: "Затрудняюсь сформулировать, чего именно боюсь. Спросите любого выходца из ЕС, живущего здесь - вам все скажут, что волнуются. Мы платим налоги, мы полностью законопослушны, надеюсь, для нас все останется, как и было до "брексита". Да, я надеюсь".

Айша, постоянная покупательница в магазине Паулины родилась в Шотландии в семье выходцев из Польши. Она тоже задается вопросом, чем "брексит" обернется для национальных общин Великобритании.

Айша, покупательница: "Живущие здесь поляки обеспокоены. Очень многие уехали, вы не представляете, сколько! С одной стороны, это неплохо: люди возвращаются на родину, к истокам. С другой стороны, они так много вложили в эту страну, столько сил потратили. Когда у нас говорят о поляках, всегда подразумеваются высокие стандарты работы. Я очень горжусь этим".

Время познакомиться с настроениями с другой стороны границы

Брайен Картер, корреспондент Euronews: "Я держу путь в Шотландию через этот живописный пейзаж, озера... Хочу напомнить, что в 2016 году подавляющее большинство шотландцев проголосовали против "брексита". 62% шотландских избирателей хотят сохранить членство в ЕС. Мне очень любопытно поговорить с людьми, понять, как они чувствуют себя на пороге "брексита" и что думают о будущем страны".

Наш первый собеседник - Нил. ему 40, он работает в рекламном бизнесе. Нил разочарован ходом подготовки к выходу из ЕС. По его мнению, страна топчется на месте...

Нил, сотрудник рекламного агентства: "Все это выглядит не очень, создается впечатление, что на каждом этапе процедуры "брексита" возникают препятствия и возражения. Это грустно. Скажу больше, содержание соглашения о "брексите" меня уже не слишком волнует. Хочу, чтобы оно было достигнуто в любом виде, процесс слишком затянулся. С моей точки зрения, это плохо сказывается на экономике. Даже в моей отрасли мы замечаем, что клиенты не спешат тратить деньги. Все замерли, все пытаются просчитать,что будет дальше".

Здесь,в Шотландии, интересно поговорить с жителями провинции, сельской местности. Многие здесь боятся, что "брексит" лишит их работы, однако предпочитают чтобы политики перешли от слов к делу.

Грэм Рэй, фермер: "Вы знаете, я больше связных речей слышал в ясельной группе, чем от парламентариев в Лондоне. То, что они там предлагают, просто не имеет смысла. Проанализируйте предложения, программы парламента - это что-то беспомощное, детский сад. Посмотрите, как они себя там ведут. У нас никогда не будет проекта "брексита", который устроит всех, вот почему голосование прошло с минимальным разрывом. Повторюсь, идеального "брексита" не будет. Нужно брать то, что что есть, и начинать работать".

Как многие наши собеседники в Великобритании, Грэм считает, что на переговоры ушло слишком много времени

Грэм Рэй, фермер: "Угроза срыва "брексита", перспектива потратить еще два года на разговоры вместо того, чтобы делать что-то конкретное, приведет к ненужному напряжению. Зачем? Мы сделали свой выбор на референдуме, нам другого голосования не нужно".

Наше путешествие завершается здесь, на границе Англии и Шотландии. Соседям удалось преодолеть многие исторические противоречия, возвести надежные мосты взаимопонимания. В память о совместном прошлом здесь стоят каменные памятники... Это - дань уважения единству Соединенного Королевства, которое, как известно, сегодня под вопросом из-за стремления части шотландского общества к независимости. Впереди, таким образом, целых два бракоразводных процесса. Жители Великобритании ждут, куда их приведет "брексит"...