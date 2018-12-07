Ассанж может покинуть посольство Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть территорию посольства Эквадора в Лондоне, не опасаясь за свою безопасность.Такое заявление сделал президент южноамериканской страны Ленин Морено. По его словам, правительство Великобритании прислало официальное уведомление, в котором говорится, что конституция Соединенного Королевства не позволяет экстрадировать людей туда, где их жизни может угрожать опасность. Однако адвокат Ассанжа сообщил британским СМИ, что тот не покинет посольство Эквадора, так как ему все еще угрожает выдача и уголовное преследование в США.