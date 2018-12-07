Ангела Меркель поблагодарила однопартийцев

Ангела Меркель: "На этом съезде в Гамбурге мы выбираем новое руководство. В процессе разработки новой партийной программы оно подготовит ХДС к периоду после моего ухода. Для меня важно в течении моего последнего срока способствовать успеху ХДС и, в то же время, продолжить выполнять мои политические обязанности в качестве лидера страны. Таким образом мы сможем заложить основу будущего. Пора открывать новую страницу. Сегодня я могу сказать, что для меня было большой честью руководить ХДС. Благодарю вас!"

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По окончании речи делегаты аплодировали в течение почти 10 минут. Ангела Меркель призвала консерваторов к сплоченности.и подчеркнула важность сохранения принципов, которые отличают христианских демократов от других партий. "Мы спорим, но никогда не натравливаем одних людей на других", — сказала она.

На прощание от своей партии она получила особый подарок — дирижерскую палочку, которую держал в руках Кент Нагано во время специального концерта для глав государств и правительств стран G20 на саммите в Гамбурге в прошлом году.