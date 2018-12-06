Кто такие "жёлтые жилеты"?

52-летняя Стелла Девинь вышла на пенсию по состянию здоровья и последние 3 недели она провела в рядах «жёлтых жилетов». Чтобы объяснить, зачем она это делает, Стелла пригласила нас к себе домой.

По её словам, ей не хватает денег, чтобы оплатить счета за отопление, поэтому она вынуждена убавить его до минимума. Муж Стеллы – единственный кормилец в семье.

"Мой муж работает на автозаводе уже 25 лет и зарабатывает 1700 евро. Но нужно платить за топливо, газ, электричество, медицинскую страховку, за еду, наконец", – объясняет Стелла.

Количество людей, живущих во Франции за чертой бедности, сократилось с 1970-го по 2000 год на 60 %. Но затем оно снова начало расти. В 2016 г.таких людей насчитывалось уже 9 миллионов человек.

Даниэль – один из них. Он живёт на 700 евро в месяц. Революция, по его словам, давно назрела:

"Я был участником событий мая 1968-го года. И кажется, всё начинается снова. Может быть, даже жёстче, чем тогда. Даже жёстче. Потому что, если Макрон не уступит, мы не уступим тоже".

Уступки, на которые пошёл Эммануэль Макрон, кажется не успокоили протестующих. «Жёлтые жилеты» призывают всех французов влиться в их ряды, чтобы изменить Францию и своё будущее. Следующая общенациональная акция протеста "жёлтых жилетов" состоится в субботу.