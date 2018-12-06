Пингвины в костюмах Санта-Клауса - так вот уже который год создаёт предрождественское настроение у своих посетителей зоопарк "Мац Вогел Парк" в японской префектуре Симанэ на острове Хонсю.
Если бы Санта-Клаус был пингвином
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Если бы Санта-Клаус был пингвином
@ Copyright :صور التلفزيون الياباني
Нарядные птицы важно шествуют по аллеям под звон крошечных колокольчиков, пришитых к красным плащам, отороченным белым мехом. Их сопровождает восхищённая детвора, да и посетители постарше с удовольствием принимают участие в этом параде.
В парке уже установлена ёлка, и все желающие могут сфотографироваться на память с пернатыми Санта-Клаусами, которые иногда забывают о своей ответственной миссии и начинают воинственно выяснять отношения.