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Япония

Если бы Санта-Клаус был пингвином

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Если бы Санта-Клаус был пингвином

Если бы Санта-Клаус был пингвином
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صور التلفزيون الياباني
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Пингвины в костюмах Санта-Клауса - так вот уже который год создаёт предрождественское настроение у своих посетителей зоопарк "Мац Вогел Парк" в японской префектуре Симанэ на острове Хонсю.

Нарядные птицы важно шествуют по аллеям под звон крошечных колокольчиков, пришитых к красным плащам, отороченным белым мехом. Их сопровождает восхищённая детвора, да и посетители постарше с удовольствием принимают участие в этом параде.

В парке уже установлена ёлка, и все желающие могут сфотографироваться на память с пернатыми Санта-Клаусами, которые иногда забывают о своей ответственной миссии и начинают воинственно выяснять отношения.