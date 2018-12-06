Песня о Ку-клукс-клане вместо Jingle Bells

"Давайте убьем всех черных", - пели на уроке ученики школы американского Нью-Гемпшира. Видео, которое сняла одна из учащихся, вскоре попало в соцсети, вызвав большой скандал. По словам девушки, учитель дал ученикам задание: придумать песню о Реконструкции Юга после Гражданской войны в США, и двое учеников сочинили песню на мотив известной рождественской композиции Jingle bells.

Вместо слов Jingle bells они подставили название ультраправой расистской организации Ку-клукс-клан. "Белые маски на наших головах, кровь под нашими ногами, смейся, пока они не умрут", - пели ученики. Их выступление не прервали ни одноклассники, ни учитель, который после этого "концерта" был временно отстранен от работы. Руководство школы сейчас ведет расследование инцидента.

"Мне было неуютно. Думаю, учитель мог бы лучше сам объяснить эту тему", - говорит 16-летняя Клое Харрис, автор видео. После выступления девушка решила обсудить случившееся с преподавателем. Но он ответил, что, если Клое что-то не устраивает, она может обратиться к адвокату.

Расистская организация Ку-клукс-клан, отстаивавшая идею превосходства белой расы, возникла вскоре после окончания Гражданской войны. Ее появление стало ответом на политику администрации Авраама Линкольна. С именем этого президента связана отмена рабовладельческой системы в США. В январе 1865 года, незадолго до окончания войны, Конгресс принял 13-ую поправку к Конституции, которая запрещала рабство на всей территории страны.