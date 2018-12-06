Украина провела испытания противокорабельного комплекса "Нептун"

Министерство обороны и Совет национальной безопасности Украины сообщили об успешном завершении испытаний нового берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой дальностью полета до 300 км.

Вооружения были разработаны в киевском КБ "Луч". Испытания проводились в Одесской области.

Секретарь СНБО Александр Турчинов, побывавший на испытаниях, отметил, что цели были поражены на расстоянии 280 км.

"Испытания украинских ракет доказали, что Украина способна защитить свои рубежи на Черном и Азовском море. Это хороший результат, доказывающий, что комплексы могут обеспечить надежную защиту от агрессии с воздуха и моря", - передает слова Турчинова ТАСС.

Как считает глава оборонного ведомства Украины Степан Полторак, характеристики и задачи, поставленные на этом этапе, подтверждены, "есть даже возможность их увеличить". Его цитирует агентство "Украинские новости".

Россия захватила в конце ноября в Керченском проливе два украинских военных корабля и один буксир с экипажами на борту. В Крыму, который Россия аннексировала в 2014-м году, Москва разместила не так давно боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400.