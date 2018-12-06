Великобритания отменяет "золотые визы"

Великобритания приостанавливает действие программы выдачи так называемых "золотых виз", которая распространялась на крупнейших иностранных инвесторов. На них могли рассчитывать те, кто был готов вложить не меньше 2 млн фунтов стерлингов в экономику страны. Эта мера принята в рамках реформ, направленных на борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью. Как сообщается, это временный шаг, и ориентировочно, в 2019 году, программа возобновится.