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Великобритания

Великобритания отменяет "золотые визы"

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Великобритания отменяет "золотые визы"

Великобритания отменяет "золотые визы"
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Christopher Elison-Flickr
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Великобритания приостанавливает действие программы выдачи так называемых "золотых виз", которая распространялась на крупнейших иностранных инвесторов. На них могли рассчитывать те, кто был готов вложить не меньше 2 млн фунтов стерлингов в экономику страны. Эта мера принята в рамках реформ, направленных на борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью. Как сообщается, это временный шаг, и ориентировочно, в 2019 году, программа возобновится.

"Золотые визы" регулярно подвергались критике в британском обществе за то, что они открывают легкий путь в Великобританию для олигархов и очень богатых людей, желающих отмыть украденные средства. Евросоюз за десять лет заработал на продаже паспортов в рамках такой программы миллиарды евро. В Великобритании значительную часть "золотых виз" получили состоятельные россияне.