Война в Йемене: соглашение об обмене пленными

Новый раунд консультаций по Йемену проходит в Стокгольме. В качестве посредника выступает спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс: «Все вы выразили свою приверженность политическому разрешению кризиса. То, что должно произойти в ближайшее время, станет вехой, историческим событием. Не отступайте, давайте не будем отступать, какие бы препятствия ни встали у нас на пути. Давайте проявим добрую волю, порядочность и энергию. Тогда, я не сомневаюсь, мы станем вестниками мира для народа Йемена».

Йемен четыре года живёт в условиях вооружённого конфликта между шиитским движением хуситов, которое контролирует западную часть страну, в том числе столичный город Сана, и войсками коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает свергнутого президента Мансура Хади.