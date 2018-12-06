"Брексит": таможня дает "добро"?

Кабинет Мэй был вынужден обнародовать детали меморандума, который касается таможни и тарифов на переходный период после "брексита". Согласно документу, часть Соединенного королевства - Северная Ирландия - останется в европейском едином рынке и таможенном союзе ЕС все это время, сохранив при этом открытый доступ на британский рынок. Против этого выступают и евроскептики, оппонирующие Мэй, так и часть ее сторонников, в том числе не так давно покинувший кабинет министр по делам"брексита" Доминик Рааб.

С обвинениями Терезы Мэй в том, что она скрыла важнейшую часть подготовки к переходному периоду после "брексита", выступил депутат Палаты общин от Шотландской национальной партии Йэн Блэкфорд:

Тереза Мэй покидает свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10, чтобы отправиться с отчетом в Палату общин

Тереза Мэй покидает свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10, чтобы отправиться с отчетом в Палату общин Фото Рейтер

"Мы ознакомились утром с меморандумом, в той его частью, что касается таможенных границ и правил, мы видели, что именно правительство стремилось скрыть. Господин председатель, эта власть отдала Северной Ирландии право на постоянное членство в таможенном союзе и в общем рынке с ЕС".

Премьер на это ответила, что она ничего не скрывала.

"Я самолично и неоднократно на заседания Палаты общин говорила, что не будет права на односторонний выход из таможенного союза, но в то же самое время я подчеркивала, что эти заслоны должны использоваться, а если они используются, то это лишь на время", - заявила Тереза Мэй.

Отчет по "брекситу" одного из руководителей Минюста Британии Джеффри Кокса Фото Рейтер

Для того, чтобы сделка по "брекситу" вступила в силу, она должна быть одобрена британскими законодателями. Голосование в Палате общин запланировано на 11-ое декабря.