Рестораны Санкт-Петербурга кормят бездомных

Размер текста Aa Aa

Повар одного из ресторанов Санкт-Петербурга Роман Редман вот уже несколько недель остается после смены на кухне и готовит щи, разливает в бидоны и привозит на полевую кухню, где кормит горячим супом нуждающихся.

Больше всего среди них - бездомных. По официальным данным, по всей России их насчитывается около 65 тысяч, но некоторые заявляют, что эта цифра далека от реальности.