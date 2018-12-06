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Рестораны Санкт-Петербурга кормят бездомных

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Рестораны Санкт-Петербурга кормят бездомных

Рестораны Санкт-Петербурга кормят бездомных
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Повар одного из ресторанов Санкт-Петербурга Роман Редман вот уже несколько недель остается после смены на кухне и готовит щи, разливает в бидоны и привозит на полевую кухню, где кормит горячим супом нуждающихся.

Больше всего среди них - бездомных. По официальным данным, по всей России их насчитывается около 65 тысяч, но некоторые заявляют, что эта цифра далека от реальности.

Таких как Роман, волонтеров, сотрудничающих с благотворительной организацией "Ночлежка", решивших помочь людям, попавшим в беду - несколько по всей "северной столице".

Особенно такая помощь актуальна в зимний период, когда температура воздуха может опускаться до -20.

Мобильная полевая кухня помогает бездомным практически ежедневно.


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