"Праздник света": главные вопросы об одном из самых больших световых шоу в мире

Euronews отвечает на основные вопросы о празднике.

Главный день лионского городского праздника – 8 декабря, но обычно фестиваль длится несколько дней. В этом году он он начинается сегодня и закончится 9 декабря.

В прошлом году город с населением 500 тысяч человек посетили 1,8 миллионов туристов.

Как сложилась эта традиция?

История праздника уходит корнями в далекий 1852 год, когда лионцы решили возвести памятник Деве Марии на холме Фурвьер, который возвышается к западу от центра города.

Памятник хотели открыть в сентябре, но из-за сильнейшего наводнения церемонию открытия перенесли на 8 декабря. В этот день планы горожан нарушила гроза, стихнув только к вечеру.

С наступлением темноты лионцы начали спонтанно зажигать на окнах свечи в знак единения и солидарности. Из-за разноцветных витражных стекол, свет от свечей трансформировался в настоящее световое представление.

В 60-е эта традиция переросла в соревнование между магазинами, которые старались придумать причудливые светящиеся украшения для своих витрин. Именно с началом "Праздника света" начинался рождественский сезон в регионе.

Современный "Праздник света" – это десятки сложных световых шоу ведущих художников, которые до неузнаваемости трансформируют город.

Что обещают показать на "Празднике света" в этом году?

В этом году в Лион привезут 41 инсталляцию.

Монументальное шоу дизайн-студии Inook превратила площадь Белькур в центре города в настоящую игровую площадку для героев популярного французского мультфильма "Ануки".

Мультфильм завоевал большую популярность на родине и за ее пределами и получил несколько профильных призов.

Герой французского мультфильма Ануки возвышается над памятником Людовику XIV на площади Белькур в Лионе Instagram: @cherrymind

Герои французских мультфильмов Ануки на колесе обозрения на площади Белькур в Лионе Instagram: @cherrymind

Инсталляция художницы из Монако Элен Иствуд и лионского художника Лорена Брюна "Загадай желание" (Wish Blow) представляет собой 28 разноцветных сфер, раскиданных по площади Антонина Понсэ в центре города.

Сферы напоминают головки одуванчиков и олицетворяют желания, надежды и мечты, которые, как считают художники, не могут не сбыться.

Инсталляция Wish Blow на площади Антонина Понсэ в Лионе Instagram: @cherrymind

Архитектор и художник Жак Риваль разместил на одной из лионских площадей "Большое дерево" (Big Tree). Сразу же после окончания фестиваля 16-метровая световая инсталляция превратится в новогоднюю елку и будет радовать горожан до 31 декабря.