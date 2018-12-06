Новый закон на Кубе: цензура или борьба за нравственность?

Закон, известный как декрет 349, опубликованный в июле, позволяет так называемым "надзорным инспекторам" проверять культурные события, начиная от выставок живописи до концертов, и немедленно закрывать любое из них, если, они усмотрели в нем порочащее ценности страны. При этом они имеют право конфисковывать лицензию на бизнес в любом ресторане или баре, где проводится нежелательное событие.

"Это конфликт, спровоцированный обществом. Посмотрите, что сейчас слушают дети? Это же дикость, нонсенс. Подобный закон должен распространяться на тех, чью деятельность нельзя назвать искусством. Вот как раз против таких "артистов" я бы вводил законы", - говорит участник коллектива Habana Ensemble Сезар Лопез.

Вызвав бурю негодования в обществе власти решили пояснить, что в действительности будет означать этот закон:

"Применяться декрет будет только в конкретных случаях, когда нарушения очевидны - это касается непристойной речи, вульгарности, проявлений сексизма, неоправданного применения силы и тому подобного", - разъясняет замминистра культуры Кубы Фернандо Рохас.

Несмотря на то, что власти попытались сбавить градус негодования в обществе, представители культуры "острова свободы" все равно называют закон фашистским.