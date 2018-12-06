Судно "Аквариус" прекращает вести операции по спасению мигрантов в Средиземном море. Об этом заявили "Врачи без границ". По их словам, такое решение было принято в связи с "клеветнической кампанией", развернутой властями европейских стран вокруг спасательных операций НПО.
Судно "Аквариус" прекращает свою деятельность - "Врачи без границ"
Судно "Аквариус" прекращает свою деятельность - "Врачи без границ"
"Сегодня мрачный день. Европа не только не смогла обеспечить нормальные условия для проведения спасательных операций, она демонстративно саботировала попытки других спасти жизни", - заявила глава отделения "Врачей без границ" в Великобритании Вики Хокинс.
Согласно данным ООН, в 2016 году при попытке пересечь Средиземноморье погибли около 5 тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока. В этом году эта цифра колеблется в районе 2 тысяч.
Прокуратура итальянской Катании предъявила неправительственной организации "Врачи без границ", которая использовала судно для перевозки мигрантов, обвинения в несоблюдении норм о раздельном сборе мусора при сбросе отходов в итальянских портах, добиваясь его ареста.
Судно в данный момент находится в порту Марселя после потери панамской регистрации.
Команда "СОС Средиземноморье" до сих пор они не получила уведомления от французских властей относительно наложения ареста на судно, выданным прокуратурой Катании. В рамках правил ЕС для этого не нужно специального судебного решения - достаточно лишь приказа об исполнении.