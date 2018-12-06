Судно "Аквариус" прекращает свою деятельность - "Врачи без границ"

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Судно "Аквариус" прекращает вести операции по спасению мигрантов в Средиземном море. Об этом заявили "Врачи без границ". По их словам, такое решение было принято в связи с "клеветнической кампанией", развернутой властями европейских стран вокруг спасательных операций НПО.

"Сегодня мрачный день. Европа не только не смогла обеспечить нормальные условия для проведения спасательных операций, она демонстративно саботировала попытки других спасти жизни", - заявила глава отделения "Врачей без границ" в Великобритании Вики Хокинс. Согласно данным ООН, в 2016 году при попытке пересечь Средиземноморье погибли около 5 тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока. В этом году эта цифра колеблется в районе 2 тысяч.