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Судно "Аквариус" прекращает свою деятельность - "Врачи без границ"

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Судно "Аквариус" прекращает свою деятельность - "Врачи без границ"

Судно "Аквариус" прекращает свою деятельность - "Врачи без границ"
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Судно "Аквариус" прекращает вести операции по спасению мигрантов в Средиземном море. Об этом заявили "Врачи без границ". По их словам, такое решение было принято в связи с "клеветнической кампанией", развернутой властями европейских стран вокруг спасательных операций НПО.

"Сегодня мрачный день. Европа не только не смогла обеспечить нормальные условия для проведения спасательных операций, она демонстративно саботировала попытки других спасти жизни", - заявила глава отделения "Врачей без границ" в Великобритании Вики Хокинс.

Согласно данным ООН, в 2016 году при попытке пересечь Средиземноморье погибли около 5 тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока. В этом году эта цифра колеблется в районе 2 тысяч.

Прокуратура итальянской Катании предъявила неправительственной организации "Врачи без границ", которая использовала судно для перевозки мигрантов, обвинения в несоблюдении норм о раздельном сборе мусора при сбросе отходов в итальянских портах, добиваясь его ареста.

Судно в данный момент находится в порту Марселя после потери панамской регистрации.

Команда "СОС Средиземноморье" до сих пор они не получила уведомления от французских властей относительно наложения ареста на судно, выданным прокуратурой Катании. В рамках правил ЕС для этого не нужно специального судебного решения - достаточно лишь приказа об исполнении.