Условия "брексита": беспокойство британцев в Алгарви

В Португалии проживают около 50 тысяч граждан Великобритании, официально зарегистрированы свыше 20 тысяч. Для многих из них беспокойство по поводу условий "брексита" стало повседневной реальностью. Полтора года назад житель Алгарви Рори Стюарт открыл в Facebook группу под названием "Британцы в Португалии" и предложил соотечественникам сообща бороться за свои права.

Он говорит об отсутствии ответов на важные вопросы: "Когда мы перестанем быть гражданами ЕС и превратимся в граждан третьих стран, что произойдет с нашим статусом, изменятся ли наши права на проживание в Португали, что будет с пенсиями и медицинским обслуживанием?"

По словам Рори, развод Великобритании с ЕС еще не оформлен, но последствия "брексита" уже ощутимы: "Мы решили, что нужно себя обезопасить. Из-за падения стоимости фунта стерлингов на 20% моя пенсия уменьшилась, поэтому оставшиеся пенсионные накопления мы вывели из Великобритании и вложили деньги в покупку двух квартир в Алгарви, которые теперь превратились в мою пенсию, мы их сдаем туристам".

Тиг Джеймс переехала в Португалию в попытке поправить свое здоровье — она страдает от аутоиммунного заболевания. Но если из-за "брексита" она потеряет права, которыми обладают граждане ЕС, то ей придется вернуться в Великобританию. "Я должна буду уехать из-за недостатка средств, в результате чего мое здоровье серьезно пошатнется, потому что люди с моим заболеванием хорошо переносят либо жару, либо холод. Но в жаркую погоду я чувствую себя намного лучше".

Тиг и Рори недовольны тем, как посольство Великобритании занимается вопросами, связанными с "брекситом":

"Мы потрясены тем, что они у них так мало информации и понимания происходящего".

"У нас есть список из 135 вопросов. Большинство из них до сих пор остаются без ответа".

Из Алгарви передает корреспондент Euronews Филиппа Соарес: "После референдума по "брекситу" британская диаспора в Алгарви живет в ситуации неопределенности. 18 декабря представители сообщества встречаются с британским послом, они надеются получить хоть какие-то ответы на беспокоящие их вопросы по поводу выхода Соединенного Королевства из состава ЕС".